Фантастика в Италии: "Полесье" вело 2:0, но проиграло "Фиорентине" в решающем матче

Феерическое начало от Полесья

Встреча в Реджо-Эмилия на арене "Мапеи" началась сенсационно. Уже на 2-й минуте Александр Назаренко воспользовался ошибкой защиты "Фиорентины" и открыл счет.

А на 14-й минуте Александр Андриевский забил настоящий шедевр - мощным ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в девятку, удвоив преимущество житомирян.

"Фиалки" пытались перехватить инициативу, но к перерыву счет остался 0:2.

Второй тайм - итальянский камбэк

Во втором тайме итальянцы прибавили в атаках. На 54-й минуте после прохода Якопо Фаццини мяч попал в стойку ворот Олега Кудрика, а на 70-й минуте голкипер "Полесья" спас команду после удара Госенса головой.

Житомиряне тоже имели свои шансы: опасные моменты создавали Михайличенко и Андриевский, однако Де Хеа спасал "Фиорентину".

На 79-й минуте итальянцам удалось сократить отставание - после ошибки в обороне "Полесья" мяч оказался в воротах Кудрика. Этот гол фактически снял интригу в противостоянии.

А на 86-й итальянцы сравняли счет - 2:2. Несмотря на мужественную игру, этого хватило, чтобы снять все вопросы по итогам противостояния.

После перерыва "Фиорентина" пошла ва-банк. Хозяева увеличили давление и на 79-й минуте сократили отставание. На 86-й - сравняли счет.

А уже на 89-й Эдин Джеко вывел "фиалок" вперед - 3:2. "Полесье" не успело ответить и потерпело обидное поражение.

Дебютная еврокампания завершена

По сумме двух матчей "Фиорентина" победила 6:2 и пробилась в групповой этап Лиги конференций.

Для "Полесья" дебют в Европе завершился в плейоф, но команда Вирта оставила яркий след, обыграв на пути к этой стадии "Санта-Колому" и венгерский "Пакш".