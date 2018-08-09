 За півроку збитки "Хмельницькгазу" зросли у півтора рази

В першому півріччі збитки компанії склали 71,9 млн гривень

Перше півріччя 2018 року ПАТ "Хмельницькгаз" завершило із збитками 71,9 млн гривень. За весь минулий рік збитки компанії склали 46,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В ПАТ повідомили, що збитки діяльності з доставки газу зростають через неадекватність встановлених державним регулятором - НКРЕКП, тарифів на розподіл газу. Тариф для "Хмельницькгазу" не покриває обґрунтованих витрат газорозподільної компанії. Найбільшою проблемою є різниця у вартості газу для технологічних потреб.

"Тарифом, встановленим НКРЕКП для ПАТ "Хмельницькгаз" передбачено, що компанія купуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних та власних потреб за ціною 5958,67 грн/тис. куб. м (без ПДВ). При цьому, якщо у 2017 році фактична середньорічна ціна складала 8033,68 грн/тис. куб. м (без ПДВ), то вже за п’ять місяців поточного року середньомісячна ціна становить 10864,14 грн/тис. куб. м (без ПДВ)", - зауважує фінансовий директор "Хмельницькгазу" Олександр Храпицький. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 44,3 % від всієї тарифної виручки, ця різниця в ціні стала головною причиною отримання збитків.

Водночас продовжують зростати інші статті витрат, пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість паливно-мастильних та інших матеріалів, необхідних, в першу чергу, для роботи аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Хмельницькгаз" та інших служб, з початку року зросла на 5%, а за минулий рік - на 16 %.

Наслідками такої тарифної політики для газової компанії є борги перед постачальниками технологічного газу, дефіцит фінансування на виконання першочергових експлуатаційних завдань та значний відтік кваліфікованих спеціалістів.

Наразі дисбаланси за минулі періоди можуть бути усунуті виключно за рахунок встановлення в тарифі компенсацій збитків попередніх періодів в розмірі 190 млн гривень.

Державний регулятор НКРЕКП не змінював тариф для "Хмельницькгазу" з початку 2017 року. Компанія неодноразово проводила відкриті слухання щодо перегляду тарифу на розподіл газу та надавала розрахунки економічно обґрунтованих витрат.

В компанії зазначають, звернення не враховані у нинішньому тарифі, що не дозволяє навіть підняти мінімальні зарплати працівникам. Тож задля повноцінного функціонування, підприємство сподівається на затвердження НКРЕКП беззбиткового тарифу та компенсації понесених збитків.