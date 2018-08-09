За полгода убытки "Хмельницкгаза" выросли в полтора раза

В первом полугодии убытки компании составили 71,9 млн гривен

Первое полугодие 2018 года ПАО "Хмельницкгаз" завершило с убытками 71,9 млн гривен. За весь прошлый год убытки компании составили 46,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ПАО сообщили, что убытки деятельности по доставке газа растут за неадекватность установленных государственным регулятором - НКРЭКУ, тарифов на распределение газа. Тариф для "Хмельницкгаза" не покрывает обоснованных расходов газораспределительной компании. Самой большой проблемой является разница в стоимости газа для технологических нужд.

"Тарифом, установленным НКРЭКУ для ПАО "Хмельницкгаз" предусмотрено, что компания будет покупать на рынке газ для производственно-технологических и собственных нужд по цене 5958,67 грн/тыс. куб. м (без НДС). При этом, если в 2017 году фактическая среднегодовая цена составляла 8033,68 грн/тыс. куб. м (без НДС), то уже за пять месяцев текущего года среднемесячная цена составляет 10864,14 грн/тыс. куб. м (без НДС)", - замечает финансовый директор "Хмельницкгаза" Александр Храпицький. С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 44,3 % от всей тарифной выручки, эта разница в цене стала главной причиной получения убытков.

В то же время продолжают расти другие статьи расходов, связанные с деятельностью компании. Например, стоимость горюче-смазочных и других материалов, необходимых, в первую очередь, для работы аварийно-диспетчерской службы ПАО "Хмельницкгаз" и других служб, с начала года выросла на 5%, а за прошлый год - на 16 %.

Последствиями такой тарифной политики для газовой компании есть долги перед поставщиками технологического газа, дефицит финансирования на выполнение первоочередных эксплуатационных задач и значительный отток квалифицированных специалистов.

Пока дисбалансы за прошлые периоды могут быть устранены исключительно за счет установки в тарифе компенсаций убытков предыдущих периодов в размере 190 млн гривен.

Государственный регулятор НКРЭКУ не менял тариф для "Хмельницкгаза" с начала 2017 года. Компания неоднократно проводила открытые слушания по пересмотру тарифа на распределение газа и предоставляло расчеты экономически обоснованных расходов.

В компании отмечают, обращение не учтены в нынешнем тарифе, что не позволяет даже поднять минимальные зарплаты работникам. Поэтому для полноценного функционирования, предприятие надеется на утверждение НКРЭКУ безубыточного тарифа и компенсации понесенных убытков.