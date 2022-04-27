ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зафіксовані пошкодження споруд на ЧАЕС, - голова МАГАТЕ

Новость на русском →
Київ, Середа 27 квітня 2022 00:11
Зафіксовані пошкодження споруд на ЧАЕС, - голова МАГАТЕ Прапор МАГАТЕ (Фото: iaea.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МАГАТЕ.

"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", - зазначив Гроссі.

Він також повідомив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами. Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у ряду споруд ЧАЕС.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС МАГАТЭ
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами