Зафіксовані пошкодження споруд на ЧАЕС, - голова МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МАГАТЕ.
"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", - зазначив Гроссі.
Він також повідомив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами. Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у ряду споруд ЧАЕС.
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