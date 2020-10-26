Польоти американських бомбардувальників над Україною будуть продовжуватися

Фото: Сергій Дроздов (прес-служба командування)

В командуванні Повітряних силах України повідомили, що співпраця з американськими партнерами стала нормою для країни. Співпраця триватиме і надалі.

Про це командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

До співпраці у сфері безпеки залучені не тільки США, але і європейські країни та інші члени НАТО, говорить він.

"Ми не плануємо, співпраця з американськими партнерами стало нормою для нас. Наприклад, американські літаки-розвідники регулярно в українському небі, патрулюють узбережжя Чорного моря та лінію розмежування на Донбасі", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні бомбардувальники США черговий раз зайшли у повітряний простір України. Пару американських У-52H супроводжували винищувачі Су-27 і Міг-29 Повітряних сил ЗСУ.

Раніше українські винищувачі Су-27 і Міг-29 вже взаємодіяли з американськими бомбардувальниками. Тоді Росія розцінила це як відпрацювання ракетних ударів по своїх об'єктах.