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Польоти американських бомбардувальників над Україною будуть продовжуватися

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 09:59
Польоти американських бомбардувальників над Україною будуть продовжуватися
Фото: Сергій Дроздов (прес-служба командування)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

В командуванні Повітряних силах України повідомили, що співпраця з американськими партнерами стала нормою для країни. Співпраця триватиме і надалі.

Про це командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

До співпраці у сфері безпеки залучені не тільки США, але і європейські країни та інші члени НАТО, говорить він.

"Ми не плануємо, співпраця з американськими партнерами стало нормою для нас. Наприклад, американські літаки-розвідники регулярно в українському небі, патрулюють узбережжя Чорного моря та лінію розмежування на Донбасі", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні бомбардувальники США черговий раз зайшли у повітряний простір України. Пару американських У-52H супроводжували винищувачі Су-27 і Міг-29 Повітряних сил ЗСУ.

Раніше українські винищувачі Су-27 і Міг-29 вже взаємодіяли з американськими бомбардувальниками. Тоді Росія розцінила це як відпрацювання ракетних ударів по своїх об'єктах.

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