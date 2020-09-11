РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів

Фото: головнокомандувач ВКС Росії Сергій Суровікін (function mil ru)

Російська Федерація розцінила польоти військових літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів по своїх об'єктах. Москва вважає дану розвідувальну операцію безпрецедентною.

Про це на брифінгу заявив головнокомандувач російськими Повітряно-космічними силами Сергій Суровікін, передає ТАСС.

За його словами, польоти іноземної бойової авіації над Україною не сприяють розрядці напруженості в регіоні. А операція літаків-розвідників НАТО 4 вересня була безпрецедентною.

"Дії стратегічних бомбардувальників американці і англійці забезпечували проведенням безпрецедентної розвідувальної операції над акваторією Чорного моря", - сказав Суровікін.

Він уточнив, що українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 взаємодіяли з американськими бомбардувальниками В-52Н. У повітрі одночасно перебували п'ять літаків-розвідників і один стратегічний безпілотник, які вели розвідку території Росії на глибину до 600 км.

Суровікін додав, що бомбардувальники наближалися до кордону Росії на 30 кілометрів. І російські військові вважають, що таким чином нібито відпрацьовувалися удари крилатими ракетами по об'єктах Південного військового округу.

Нагадаємо, минулого тижня бомбардувальники США з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання з інтеграції з українськими винищувачами.

Українська сторона також зазначила, що Росія піднімала на перехоплення відразу вісім винищувачів і привела в бойову готовність засоби ППО.