Бомбардувальники США знову зайшли в повітряний простір України

Фото: бомбардувальники США і український винищувач (mil.gov.ua)

Сьогодні, 23 вересня, бомбардувальники США в черговий раз зайшли до повітряного простору України. Пару американських У-52H супроводжували винищувачі Су-27 і Міг-29 Повітряних сил ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Повідомляється, що американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони. Це надає США, країнам НАТО і ключовим партнерам альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування Російської Федерації як країни-агресора.

"Американські партнери України в черговий раз демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня українські винищувачі Су-27 і Міг-29 вже взаємодіяли з американськими бомбардувальниками. Тоді Росія розцінила це як відпрацювання ракетних ударів по своїх об'єктах.

Крім того, сьогодні над Києвом пролетіли американські літаки CV-22B Osprey, які беруть участь у спільних військових навчаннях. Учасники відпрацьовують, в тому числі, висадку спецназу Сил спеціальних операцій.