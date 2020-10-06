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На Поліській митниці мінімум рік діяла схема по розмитненню іномарок

Україна, Вівторок 06 жовтня 2020 20:59
На Поліській митниці мінімум рік діяла схема по розмитненню іномарок
Фото: затримання митників (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ викрила схему з розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці. Щомісячний оборот становив 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

В злочинну групу входили керівник структурного підрозділу Поліської митниці та співробітники одного з митних постів. Вони систематично вимагали та отримували хабарі за допомогу у зменшенні митних платежів і не створення штучних перешкод під час процедури. Митники брали по 100 доларів за авто з фізичної особи і по 250 - з юридичної. Ця схема діяла мінімум з вересня 2019 року.

Правоохоронні органи затримали одного з організаторів схеми під час отримання чергового хабара. Тепер вирішується питання щодо затримання інших посадових осіб, перевіряється можлива причетність до незаконної діяльності керівництва Поліської митниці.

У вересні СБУ вже затримувала співробітників цієї митниці. Правоохоронці викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів.

Раніше СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію.

Також повідомлялося, що у Києві шахраї продавали посади помічників нардепів від "Слуги народу".

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