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На Поліській митниці викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів

Рівне, П'ятниця 11 вересня 2020 11:53
На Поліській митниці викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів
Фото: обшуки на митних постах (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Посадовці Поліської митниці організували митне оформлення автомобілей за заниженою вартістю. Це призвело до збитків державі на майже 103 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці провели 23 обшуки на митних постах "Луцьк", "Рівне", "Дубно", "Сарни" Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Були вилучені господарська документація, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв‘язку, комп‘ютерна техніка.

Фото: вилучена техніка (ssu.gov.ua)

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання службовим положенням, - ред.).

Нагадаємо, у Львівській області викрили корупційну схему на митниці.

Також у липні на хабарі у понад 2 тисячі доларів затримали трьох керівників Одеської митниці.

Крім того, у Волинській області затримали чоловіка, який за 200 тисяч доларів "продавав" посаду міністра в Кабміні.

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