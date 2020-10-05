ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві шахраї продавали посади помічників нардепів від "Слуги народу"

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 17:50
У Києві шахраї продавали посади помічників нардепів від "Слуги народу"
Фото: затримання шахраїв (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві шахраї продавали неіснуючі посади помічників народних депутатів від "Слуги народу". За працевлаштування вони просили 18 тисяч доларів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники пропонували роботу помічником народного депутата, переконуючи про наявність зв'язків в партії та Верховній раді. Після внесення оплати в 18 тисяч доларів вони обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

Шахраїв затримали в центрі Києва при отриманні частини оплати у розмірі 3 тисяч доларів. Незабаром затриманим повідомлять про підозру за ч.3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Також будуть перевірені інші можливі факти пропозиції фейкового працевлаштування.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію.

Також РБК-Україна писало, що у співробітника СБУ знайшли арсенал зброї і наркотики.

Крім цього відомо, що поліція відкрила справу про розкрадання з бюджету Запоріжжя місцевими депутатами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події мошенничество
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся