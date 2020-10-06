На Полесской таможне минимум год действовала схема по растаможке иномарок

Фото: задержание таможенников (ssu.gov.ua)

СБУ разоблачила схему по растаможиванию импортных автомобилей при участии должностных лиц Полесской таможни. Ежемесячный оборот составлял 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

В преступную группировку входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и сотрудники одного из таможенных постов. Они систематически требовали и получали взятки за помощь в уменьшении таможенных платежей и не создание искусственных препятствий при процедуре. Таможенники брали по 100 долларов за авто с физического лица и по 250 - с юридического. Эта схема действовала минимум с сентября 2019 года.

Правоохранительные органы задержали одного из организаторов схемы во время получения очередной взятки. Теперь решается вопрос по задержанию других должностных лиц, проверяется возможная причастность к незаконной деятельности руководства Полесской таможни.

В сентябре СБУ уже задерживала сотрудников этой таможни. Правоохранители разоблачили масштабную схему по растаможиванию автомобилей.

Ранее СБУ блокировала контрабанду наркотиков из Украины в "ДНР" через Россию.

Также сообщалось, что в Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа".