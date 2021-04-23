ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Замах на вбивство в СБУ: суд скасував арешт екс-заступнику голови спецслужби Нескоромному

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 10:12
Замах на вбивство в СБУ: суд скасував арешт екс-заступнику голови спецслужби Нескоромному Фото: Дмитра Нескоромного підозрюють в замовленні вбивства одного з начальників СБУ (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Олег Черниш

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Його підозрюють в замовленні вбивства чинного начальника управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Апеляційний суд 6 квітня в закритому режимі розглянув скаргу адвокатів Нескоромного на рішення суду першої інстанції про арешт екс-СБУшника.

Колишній заступник голови спецслужби підозрюють в тому, що разом з іншим співробітником цього органу - Юрієм Расюком - намагався організувати замах на генерала Наумова. Вартість операції по усуненню потерпілого вони оцінили в 50 тисяч доларів.

Расюк був затриманий і заарештований в січні поточного року. Нескоромний виїхав з України і йому повідомили про підозру заочно.

Водночас, адвокати екс-заступника голови СБУ заперечують, що їхній клієнт отримав статус підозрюваного. За їх словами, слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника, а крім того, повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином. Зокрема, документ залишили на прохідній його будинку, на роботі, а також вручили його сестрі, яка одночасно є і його адвокатом.

СБУ заявляє, що 29 січня оголосило екс-співробітника в міжнародний розшук.

Але в апеляційному суді стало відомо, що крім винесення відповідної постанови, правоохоронці не зробили подальших кроків для міжнародного розшуку підозрюваного. Наприклад, не подали відповідне клопотання для Інтерполу.

З огляду на це, апеляційний суд визнав факт відсутності Нескоромного в міжнародному розшуку, а також скасував рішення про його заочний арешт.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в кінці січня полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюк затримали за підозрою в підготовці вбивства Наумова. За даними слідства, замовником є ​​Нескоромний.

Також були опубліковані записи розмов, які підтверджують підготовку вбивства.

Нескоромний працював в СБУ до березня 2020 року. З листопада 2019 був першим заступником глави СБУ і очолював управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Служба безпеки України арешт замах Суд
NEWS
МОЗ оголосив карантинні рекомендації для церков на Великдень: список
МОЗ оголосив карантинні рекомендації для церков на Великдень: список
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей