Замах на вбивство в СБУ: суд скасував арешт екс-заступнику голови спецслужби Нескоромному

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Апеляційний суд 6 квітня в закритому режимі розглянув скаргу адвокатів Нескоромного на рішення суду першої інстанції про арешт екс-СБУшника.

Колишній заступник голови спецслужби підозрюють в тому, що разом з іншим співробітником цього органу - Юрієм Расюком - намагався організувати замах на генерала Наумова. Вартість операції по усуненню потерпілого вони оцінили в 50 тисяч доларів.

Расюк був затриманий і заарештований в січні поточного року. Нескоромний виїхав з України і йому повідомили про підозру заочно.

Водночас, адвокати екс-заступника голови СБУ заперечують, що їхній клієнт отримав статус підозрюваного. За їх словами, слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника, а крім того, повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином. Зокрема, документ залишили на прохідній його будинку, на роботі, а також вручили його сестрі, яка одночасно є і його адвокатом.

СБУ заявляє, що 29 січня оголосило екс-співробітника в міжнародний розшук.

Але в апеляційному суді стало відомо, що крім винесення відповідної постанови, правоохоронці не зробили подальших кроків для міжнародного розшуку підозрюваного. Наприклад, не подали відповідне клопотання для Інтерполу.

З огляду на це, апеляційний суд визнав факт відсутності Нескоромного в міжнародному розшуку, а також скасував рішення про його заочний арешт.

Рішення суду оскарженню не підлягає.