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Замах на вбивство генерала СБУ: Расюк пішов на угоду та отримав умовний термін

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Київ, Середа 14 липня 2021 09:40
Замах на вбивство генерала СБУ: Расюк пішов на угоду та отримав умовний термін Фото: Расюк пішов на угоду та отримав умовний термін (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Підозрюваний у справі про підготовку вбивства співробітника СБУ Андрій Расюк уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Зокрема, суд призначив йому узгоджене покарання - 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Печерського районного суду Києва.

"Затвердити угоду між прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації…та підозрюваним про визнання винуватості" - йдеться в документі.

Таким чином, Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного та дав на це письмову згоду.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва відправив під варту полковника "Альфи" Андрія Расюка.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Раніше представники СБУ та Офісу генерального прокурора підтвердили затримання Расюка за підозрою в організації та підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Водночас, вони спростували розшук екс-заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який нібито втік після затримання і зазначили що він не є підозрюваним.

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