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Покушение на убийство генерала СБУ: Расюк пошел на сделку и получил условный срок

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Киев, Среда 14 июля 2021 09:40
Покушение на убийство генерала СБУ: Расюк пошел на сделку и получил условный срок Фото: Расюк пошел на сделку и получил условный срок (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Подозреваемый по делу о подготовке убийства сотрудника СБУ Андрей Расюк заключил соглашение с прокурором о признании виновности. В частности, суд назначил ему согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Печерского районного суда Киева.

"Утвердить соглашение между прокурором второго отдела процессуального руководства первого управления организации ... и подозреваемым о признании виновности",- говорится в документе.

Таким образом, Расюк обязался сотрудничать в раскрытии бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромная и дал на это письменное согласие.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу полковника "Альфы" Андрея Расюка.

Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее представители СБУ и Офиса генерального прокурора подтвердили задержание Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

В то же время, они опровергли розыск экс-заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который якобы сбежал после задержания и отметили что он не является подозреваемым.

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