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Замах на Соболєва: поліція знайшла зброю

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 15:56
Замах на Соболєва: поліція знайшла зброю
Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Стрілянина в центрі Києва велася з карабіна

Поліція знайшла зброю, з якої було здійснено замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, слідчі вже простежили траєкторію польоту кулі і встановили будинок, з якого проводилася стрілянина.

"Сьогодні вранці затримано підозрюваних, найближчим часом буде зібрана доказова база. Наші фахівці знайшли зброю, з якої було скоєно вбивство. Найближчим часом буде проведено слідчий експеримент", - зазначив Клименко.

Він також зазначив, що обвинувачення проситиме утримання під вартою для затриманих.

"Ми поспілкувалися з свідками, зняли відео з камер. Завдяки відеоспостереженню злочин вдалося розкрити більш швидко", - додав Клименко.

У той же час начальник поліції Києва Андрій Крищенко зауважив, що стрілянина велася з карабіна калібром 7,62. Він також підкреслив, що ніхто крім загиблої дитини не постраждав. До цього ЗМІ писали, що в ході інциденту був поранений депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва.

Замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.

У МВС підтвердили, що метою замовного вбивства в Києві був Соболєв
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