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Замах на Шефіра: по машині вистрілили 18 разів, життю водія нічого не загрожує

Автор: Олександр Мороз

В ході замаху на Сергія Шефіра по його автомобілю вистрілили близько 18 разів. Поранення отримав його водій, але його життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника прокуратури Київської області Олексія Хоменка.

"Автомобіль, в якому знаходився Шефір, їхав у напрямку Києва, між селами Ходосівка і Лісники по автомобілю з посадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, проте поранення отримав його водій. Зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує", - зазначив Хоменко.

Нагадаємо, раніше з'явилися фото з місця обстрілу машини Шефіра.

Також стало відомо, що до розслідування підключилася СБУ. Як заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

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Сергій Шефір