В "Дії" рассказали, куда украинцы тратят "тысячу Зеленского"

Уже третий раз в Украине продолжаются выплаты по программе "Зимняя еПоддержка", которые начались 10 декабря. Украинцы уже успели потратить более 720 миллионов гривен от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії",

Как рассказали в "Дії", в цифрах распределение расходов тысячи гривен от государства такой:

коммуналка - 63 %;

мобильная связь - 17 %;

донаты на армию - 4 %.

Стоит также напомнить, что деньги от государства по заявлениям в "Дії" поступают на карту "Национального кэшбека". Также вскоре выплаты поступят тем, кто подавался 2 и 3 декабря.

"Тысяча Зеленского"

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу "Зимняя еПоддержка". Она предусматривает предоставление единовременного пособия в размере 1000 гривен украинцам, включая детей, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дія" с 1 декабря. Кабинет Министров утвердил порядок реализации этой инициативы в рамках экспериментального проекта на платформе "Сделано в Украине".

Выплаты будут осуществляться в течение декабря 2024 года и января 2025 года. Деньги будут зачисляться на карточку "Национального кэшбэка".

Тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило перечень товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.