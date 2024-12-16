"Зимняя єПідтримка". Какие лекарства можно купить по программе
Государственная программа "Доступные лекарства" предусматривает получение бесплатных или частично оплаченных лекарств против самых распространенных хронических болезней.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По словам Ляшко, тысячу "Зимней єПідтримки" можно потратить на покупку лекарственных средств национального производителя. Это могут быть препараты, которых нет в программе "Доступные лекарства".
"Также за эти средства можно будет сделать доплату за препараты программы "Доступные лекарства", - отметил Ляшко.
К тому же, можно будет сделать несколько отдельных доплат за препараты "Доступных лекарств".
Отметим, что в рамках программы "Зимняя єПідтримка" можно оплатить коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные или страховые услуги. Кроме того, за 1000 гривен можно приобрести лекарства, книги или оплатить услуги мобильной связи.
Доступные лекарства
В 2025 году, программу "Доступные лекарства", в рамках которой украинцы могут получить бесплатные или частично оплаченные лекарства против самых распространенных хронических болезней, расширят.
Всего в программу "Доступные лекарства" войдет более 30 новых действующих веществ. В частности комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических и глазных заболеваний. А также эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень. Кроме этих средств, доступными станут препараты для детей и лекарства в виде капель и мазей.
Ранее мы писали, что программа "Доступные лекарства" станет доступной во всех аптечных учреждениях Украины. С 1 июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины для участия в программе реимбурсации.