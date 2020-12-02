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Купівля валюти населенням вперше з початку року перевищила продаж

Київ, Середа 02 грудня 2020 16:11
Купівля валюти населенням вперше з початку року перевищила продаж
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці зробили валютні запаси майже на 130 млн доларів

Населення України в листопаді 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 444,4 млн доларів. Таким чином, в листопаді вперше з початку року спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 127,8 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Купівля валюти населенням вперше з початку року перевищила продаж

За даними НБУ, в листопаді обсяг операцій на готівковому ринку становив 2 761,1 млн доларів.

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 14 326,7 млн доларів і купив на 13 144,1 млн доларів, сальдо склало 1 182,6 млн доларів.

Купівля валюти населенням вперше з початку року перевищила продаж

Варто відзначити, що ці дані не враховують безготівкових операцій населення з купівлі та продажу валюти у банках.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів, проте в 7 разів менше, ніж у жовтні (208,30 млн доларів).

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні за останній місяць практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

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