RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Купувати білети стало простіше. УЗ запустила мобільний додаток

Фото: УЗ запустила мобільний додаток для купівлі білетів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток, завдяки якому придбати квиток без комісії можна за кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"У ньому можна придбати квиток без комісії або повернути його, отримати сповіщення про рейс і колію та швидко повторити замовлення в особистому кабінеті, де зберігається історія поїздок", - розповів він.

Він додав, що під час війни Укрзалізниця стала одним із найважливіших елементів критичної інфраструктури.

"Вони евакуювали тисячі людей із зони бойових дій та разом із нами організували виплати ВПО просто на вокзалах. А зараз тестуємо інтернет від Starlink у потягах, щоб ви завжди могли бути на зв’язку", - констатував Федоров.

Як повідомлялося, Укрзалізниця додала оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця