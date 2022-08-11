Покупать билеты стало проще. УЗ запустила мобильное приложение

"Укрзализныця" запустила мобильное приложение , благодаря которому приобрести билет без комиссии можно за несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"В нем можно приобрести билет без комиссии или вернуть его, получить уведомление о рейсе и пути и быстро повторить заказ в личном кабинете, где хранится история поездок", - рассказал он.

Он добавил, что во время войны "Укрзалізниця" стала одним из важнейших элементов критической инфраструктуры.

"Они эвакуировали тысячи людей из зоны боевых действий и вместе с нами организовали выплаты ВПЛ прямо на вокзалах. А сейчас тестируем интернет от Starlink в поездах, чтобы пассажиры всегда могли быть на связи", - констатировал Федоров.