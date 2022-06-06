Покривають всю Україну. Росія розмістила в Чорному морі п'ять кораблів з ракетами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Останніми днями, якщо ви пам'ятаєте, там (в Чорному морі - ред.) залишався один корабель, потім їх стало два, зараз п'ять кораблів. Що це може означати? Для нас це означає те, що загроза завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря для України зберігається", - підкреслив він.

За словами Мотузяника, Росія може завдати ракетних ударів з кораблів в Чорному морі абсолютно по всій території України. При цьому великих тактичних змін з боку противника зараз не спостерігається.