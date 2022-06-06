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Покривають всю Україну. Росія розмістила в Чорному морі п'ять кораблів з ракетами

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 15:26
Покривають всю Україну. Росія розмістила в Чорному морі п'ять кораблів з ракетами Фото: речник Міноборони України Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Окупанти зберігають можливість завдання ракетних ударів по всій території України з військових кораблів, які перебувають в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Останніми днями, якщо ви пам'ятаєте, там (в Чорному морі - ред.) залишався один корабель, потім їх стало два, зараз п'ять кораблів. Що це може означати? Для нас це означає те, що загроза завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря для України зберігається", - підкреслив він.

За словами Мотузяника, Росія може завдати ракетних ударів з кораблів в Чорному морі абсолютно по всій території України. При цьому великих тактичних змін з боку противника зараз не спостерігається.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

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Чорне море ракетный удар Війна Росії проти України
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