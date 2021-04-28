ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Мінцифри обіцяють швидкісний інтернет у всіх українських школах: названі терміни

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 21:21
В Мінцифри обіцяють швидкісний інтернет у всіх українських школах: названі терміни
Автор: РБК-Україна

До кінця року шість тисяч шкіл та лікарень будуть підключені до швидкісного інтернету. А вже за два роки оптичний інтеренет з'явиться на 95% території країни.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Радіо Свобода".

Міністр повідомив, що для реалізації цієї мети Кабмін виділив 500 мільйонів гривень.

"У нас є 500 мільйонів гривень для того, щоби в цьому році підключити до інтернету три тисячі сіл, шість тисяч об’єктів соціальної інфраструктури - школи та лікарні - до оптичного інтернету і, таким чином, за наступні два роки ми покриємо оптичним інтернетом до 95% території та домогосподарств", - сказав Федоров.

Міністр додав, що паралельно продовжується робота над впровадженням мобільного інтернету 4G по всій території країни.

"У 2019 році президент підписав меморандум з операторами. 1 серпня торік почався процес розподілення дев’ятисотого діапазону. Це дозволяє нам протягом двох наступних років вкрити територію України якісним інтернетом 4G. Ми почали розробку покриття швидкісним інтернетом важливих і стратегічних трас країни", – повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Чорнобильська зона отримала покриття мобільним зв'язком. Це допоможе працювати пожежникам під час гасіння у віддалених районах.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління 5G. Тендер на видачу ліцензій відбудеться наприкінці 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство інтернет школа
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу