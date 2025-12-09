RU

В Покровске враг пытается просачиваться в северную часть города, - военные

Иллюстративное фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские захватчики пытаются продвинуться в северную часть Покровска, пользуясь туманом. Эти попытки блокируют украинские военные, уничтожая противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Ситуация в Покровске

Как отмечается, в Покровске Донецкой области продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация российских подразделений в городской застройке.

По данным военных, российские силы пытаются просачиваться в северную часть города, используя густой туман. Все такие попытки блокируются, противник уничтожается.

В группировке рассказали, что на Покровском направлении украинские военные остановили 43 атаки армии РФ в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

По предварительным данным, за прошедшие сутки ВСУ обезвредили 84 оккупанта на этом направлении, из них 48 - безвозвратно.

Ситуация в Мирнограде

Также остается сложной ситуация и в районе Мирнограда. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

"Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города", - говорится в сообщении УВ "Восток".

В группировке добавили, что Силы обороны уничтожают штурмовые группы россиян с применением всех имеющихся средств.

Кроме того, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

 

Бои на Покровском направлении

Напомним, Покровское направление уже длительное время остается эпицентром боев в Донецкой области. Россияне пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Как рассказал офицер ДШВ Сергей Лефтер, с недавних пор оккупанты привлекли оперативный резерв для того, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Также по словам военного, на сегодня российские войска смогли закрепиться в южных кварталах Покровска. Северная часть города остается под контролем ВСУ.

Подробнее о том, что происходит в Покровске и на каких позициях находятся российские войска - читайте в материале РБК-Украина.

