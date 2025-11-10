RU

В Покровске и Мирнограде идут очень тяжелые бои, но окружения нет, - ЦПД

Фото: руководитель ЦПИ Андрей Коваленко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас в Покровске и Мирнограде идут очень тяжелые бои, но окружения, которое ранее анонсировали ранее россияне, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Идея Кириенко с приглашением иностранных журналистов провалилась. Силы обороны ведут очень сложные бои с врагом, которого очень много", - отметил Коваленко.

Он рассказал, что в Купянске Силы обороны уничтожают российские группы в городе, продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная.

"Информационно россияне пытались ранее распространять на Запад новости о собственных "успехах", но время идет и эти вещи никак не подтверждаются, что является также отдельным эпизодом их информационных поражений", - добавил Коваленко.

 

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, сегодня спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Ранее Генштаб опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

Там отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.

Кроме того, ранее российский диктатор Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Донецкую область. В частности, речь идет о районах якобы блокирования ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске

На днях сообщалось, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.

Донецкая областьПокровскВооруженные силы УкраиныВойна в Украине