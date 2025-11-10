В Покровске и Мирнограде идут очень тяжелые бои, но окружения нет, - ЦПД

Сейчас в Покровске и Мирнограде идут очень тяжелые бои, но окружения, которое ранее анонсировали ранее россияне, нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
"По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Идея Кириенко с приглашением иностранных журналистов провалилась. Силы обороны ведут очень сложные бои с врагом, которого очень много", - отметил Коваленко.
Он рассказал, что в Купянске Силы обороны уничтожают российские группы в городе, продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная.
"Информационно россияне пытались ранее распространять на Запад новости о собственных "успехах", но время идет и эти вещи никак не подтверждаются, что является также отдельным эпизодом их информационных поражений", - добавил Коваленко.
Напомним, сегодня спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.
Ранее Генштаб опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".
Там отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.
Кроме того, ранее российский диктатор Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Донецкую область. В частности, речь идет о районах якобы блокирования ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске
На днях сообщалось, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.
При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.