Зеленский высказался о ситуации на фронте: Ключевые направления мы держим
На фронте, несмотря на продолжающееся наступление со стороны российских оккупантов, Силы обороны Украины держат основные направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства сделал такое заявление после доклада главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.
"Военные - наша защита, наши позиции. Только что был доклад Главкома. Ключевые направления мы держим. И это важно", - подчеркнул Зеленский.
Коммуникация с лидерами разных государств
Также президент Украины отметил, что сейчас происходит "много координации с лидерами, и не только в Европе".
В частности, Зеленский рассказал о своих переговорах с президентами Польши, Чехии, Кот-дʼИвуара, а также премьер-министрами Швеции, Хорватии, Ирландии, Люксембурга и Словении.
- По словам Зеленского, в беседе с польским коллегой Анджеем Дудой "мы отталкиваемся от того, что наша независимость - Украины и Польши - это очень тесно связанные вещи".
"Чем сильнее украинский суверенитет, тем безопаснее Польше. Двадцатый век это доказал. Сейчас должны быть вместе, и я благодарен Польше за поддержку", - рассказал президент Украины
- Главе хорватского правительства Зеленский выразил благодарность за оборонную поддержку, сотрудничество в сфере безопасности.
"Мы много делаем вместе с Хорватией, и обменялись мнениями относительно ближайших шагов и событий", - рассказал украинский президент.
- Зеленский во время разговора с президентом Чехии отметил, что "мы очень ценим принципиальность чешской позиции".
"Мы обсудили ситуацию в Европе, все, что делается ради приближения мира. Я благодарю!" - говорится в сообщении главы Украинского государства.
- Также Зеленский отметил, что для Швеции сейчас "стала постоянной гибридная угроза". и происходит "много крайне неприятных инцидентов в Балтийском море".
"Это и все остальное свидетельствует: нам надо больше единства, нам надо больше координации, больше взаимодействия", - подчеркнул Зеленский.
- Также президент Украины рассказал, что "очень субстантивно" говорил с люксембургским премьером относительно "различных идей и предложений, которые есть в Европе ради мира, ради гарантий безопасности".
"И главный вывод - Европа должна и может делать значительно больше для того, чтобы мир реально был достигнут. И это возможно. У нас с партнерами в Европе есть четкие предложения, и мы можем на этой основе обеспечить реализацию европейской стратегии, и важно, чтобы это было вместе с Америкой", - заявил Зеленский.
- По его словам, с премьером Словении был "очень хороший разговор".
"И важно, чтобы каждая нация в мире и на нашем континенте была услышана. Я поблагодарил Словению за помощь нашей защите и за поддержку в общих европейских делах", - рассказал президент.
- Во время разговора с премьер-министром Ирландии стороны обсудили совместное "взаимодействие в Европе", а также "ключевые позиции в дипломатии, которые есть сейчас".
- "И, конечно, мы продолжаем работать с нашими партнерами в ключевых мировых регионах, в частности в Африке. Кот-дʼИвуар - я говорил сегодня с Президентом, и я благодарен за поддержку нашего суверенитета, нашей территориальной целостности и позиции, что в международных делах нужна реальная предсказуемость, нужно реальное уважение к интересам каждой нации", - рассказал Зеленский.
Также 21 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом шаги по достижению справедливого мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.