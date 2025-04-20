На Покровском направлении россияне отходят назад после значительных потерь, - ОСУВ "Хортица"
Российские войска на Покровском направлении понесли значительные потери и вынуждены отступать. В ОСУВ "Хортица" отметили, что даже на штурм был задействован целый отряд мотоциклов, который был полностью уничтожен.
Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеэфир "Мы-Украина".
Несмотря на то, что российские войска продолжают активно пытаться захватить Покровск, последние попытки отмечаются значительными потерями для агрессора.
По словам Трегубова, россияне не достигают успеха на этом направлении, несмотря на значительные ресурсы, которые они сосредотачивают на штурмах.
"Покровск остается наиболее интенсивным направлением. Интересный элемент Покровского направления заключается в том, что как раз там, несмотря на то, что россияне прилагают больше сил - они имеют там наименьшие успехи", - рассказал Трегубов.
По его словам, недавно состоялся большой штурм, во время которого было задействовано 90 мотоциклов, но все они были уничтожены вместе с экипажем.
В то же время, по информации майора, в районе Котлино и к западу от него российские войска даже начали отступать. Украинские защитники продолжают твердо держать позиции, не позволяя врагу продвинуться на ключевых рубежах.
Ситуация на фронте
Напомним, что на Покровском направлении в течение минувших суток украинские защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.
За сутки, 19 апреля, потери России составили 950 оккупантов. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Вместе с тем за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.