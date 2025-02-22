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На Покровском направлении оккупанты пытаются развивать наступление, - ОСГВ "Хортица"

Донбасс, Суббота 22 февраля 2025 08:54
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На Покровском направлении оккупанты пытаются развивать наступление, - ОСГВ "Хортица" Фото: на Покровском направлении оккупанты пытаются развивать наступление (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются развивать наступление, пользуясь численным преимуществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова.

Так, на Покровском направлении оккупанты атаковали оборонительные порядки Сил обороны в районе населенных пунктов Водяное-2, Елизаветовка, Котлино, Проминь, Песчаное, Сергеевка, Андреевка и Улаклы.

"Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои", - отметил спикер.

Ситуация на Покровском направлении

На фронте за минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения врага.

В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмов россиян.

Добавим, что бои за Покровск продолжаются. Это направление считается одним из самых "горячих". Как ранее отмечали в Минобороны Британии, россияне под Покровском сосредоточены на перерезании логистики ВСУ. Это фокус отражается на больших потерях врага.

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