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На Покровському напрямку окупанти намагаються розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"

Донбас, Субота 22 лютого 2025 08:54
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На Покровському напрямку окупанти намагаються розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця" Фото: на Покровському напрямку окупанти намагаються розвивати наступ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Росіяни намагаються розвивати наступ, користуючись чисельною перевагою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова.

Так, на Покровському напрямку окупанти атакували оборонні порядки Сил оборони в районі населених пунктів Водяне-2, Єлізаветівка, Котлине, Промінь, Пісчане, Сергіївка, Андріївка та Улакли.

"Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої", - зазначив речник.

Ситуація на Покровському напрямку

На фронті за минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень. Українські воїни завдали ударів по районах зосередження ворога.

Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмів росіян.

Додамо, що бої за Покровськ тривають. Цей напрямок вважається одним із найбільш "гарячих". Як раніше зазначали в Міноборони Британії, росіяни під Покровськом зосереджені на перерізанні логістики ЗСУ. Цей фокус відбивається на великих втратах ворога.

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