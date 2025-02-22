На Покровському напрямку окупанти намагаються розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова.

Так, на Покровському напрямку окупанти атакували оборонні порядки Сил оборони в районі населених пунктів Водяне-2, Єлізаветівка, Котлине, Промінь, Пісчане, Сергіївка, Андріївка та Улакли.

Ситуація на Покровському напрямку

На фронті за минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень. Українські воїни завдали ударів по районах зосередження ворога.

Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмів росіян.

Додамо, що бої за Покровськ тривають. Цей напрямок вважається одним із найбільш "гарячих". Як раніше зазначали в Міноборони Британії, росіяни під Покровськом зосереджені на перерізанні логістики ЗСУ. Цей фокус відбивається на великих втратах ворога.

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