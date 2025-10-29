На Покровском направлении почти 50 боев за сутки: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00, 29 октября, на фронте произошло 157 боевых столкновений. Почти треть боев зафиксировано исключительно на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За сегодня противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник двенадцать раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг совершил пятнадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Константиновки, Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка и Покровск. Сейчас бои идут в трех локациях.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 58 оккупантов, из них 39 - безвозвратно, один - взят в плен. Уничтожены две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники остановили 20 атак противника в районах населенных пунктов Мирное, Январское, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригорьевка, Вишневое, Привольное. Еще шесть боевых столкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Покровское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Зеленый Гай. Авиаударам подверглись населенные пункты Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил шесть наступательных действий вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Ольговка.