Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют более 774 000, - Генштаб

За сутки с 21 на 22 декабря российская армия потеряла на фронте 1820 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери противника превысили 774 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.24 ориентировочно составили:

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер по всей линии фронта было зафиксировано 169 боев. Наибольшее количество потерь враг понес на Покровском направлении - 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно.

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