Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют более 774 000, - Генштаб
Фото: ВСУ в очередной раз уничтожили большое количество вражеской техники (Getty Images)
За сутки с 21 на 22 декабря российская армия потеряла на фронте 1820 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери противника превысили 774 000 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 774 100 (+1820) человек ликвидировано;
- танков - 9609 (+15) ед;
- боевых бронированных машин - 19 870 (+29) ед;
- артиллерийских систем - 21 284 (+32) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1030 (+3) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 735 (+50) ед;
- крылатых ракет - 2947 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 972 (+81) ед;
- специальной техники - 3662 ед.
Напомним, по состоянию на вчерашний вечер по всей линии фронта было зафиксировано 169 боев. Наибольшее количество потерь враг понес на Покровском направлении - 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно.
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