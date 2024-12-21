ВСУ поразили три пункта управления дронов РФ. Какая ситуация на фронте

За сутки, 20 декабря, украинские военные поразили три пункта управления дронов РФ. Всего на фронте состоялись более 200 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Шестнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении.

Самые "горячие" участки фронта

За прошедшие сутки произошло 211 боевых столкновений, больше всего на трех направлениях, а именно:

46 атак, такое количество за минувшие сутки, отражено ВСУ на Покровском направлении . Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Кроме того, захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию;

. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Кроме того, захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию; 36 раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки на Времовском направлении ;

; Курское направление: 50 боевых столкновений, девять вражеских авиационных ударов одиннадцатью КАБами, более четырехсот артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 11. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Ямполовки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.

Враг 11 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь - здесь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Ореховском направлении ВСУ успешно отбили 1 попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

Враг за прошедшие сутки наносил авиационные удары на Приднепровском направлении. Кроме того, ВСУ отбили 4 атаки российских захватчиков.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.