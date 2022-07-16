Окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджено житлові будинки
Російські війська обстріляли Покровськ (Донецька область), в результаті пошкоджено 16 приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління ДСНС у Донецькій області.
Повідомляється, що противник сьогодні обстріляв колишню будівлю Палацу культури, згоріли два вантажні автомобілі, які знаходилися поруч.
"Станом на 16:00 пожежу у вантажних автомобілях ліквідовано, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються. Пошкоджено 16 приватних житлових будинків", - додали рятувальники.
Фото: наслідки обстрілу Покровська (facebook.com/DSNSDon)
Нагадаємо, згідно вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом дня українські сили відбили кілька штурмів під Бахмутом і не дали противнику захопити Вуглегірську ТЕС.
Крім того, сьогодні українські засоби ППО збили кілька російських ракет.
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