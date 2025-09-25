Покрова Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю

Украина с сентября 2023 года отмечает церковные праздники по новому календарю. Однако значительная часть верующих еще не запомнила всех дат по новому стилю.

РБК-Украина рассказывает, когда будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы 2025 и какие традиции праздника.

Когда празднуют Покров

По новому календарю Покров Пресвятой Богородицы отмечают 1 октября. Ранее, по старому стилю, праздник приходился на 14 октября.

В Украине Покров начали отмечать с XII века. Хотя Покрова не относится к главным двунадесятым праздникам, для украинцев она имеет большое значение и считается "годовым" праздником.

Добавим, что именно на Покрову 1 октября отмечают День защитника и Защитницы Украины. Эта традиция достигает козацких времен, поскольку они считали Богородицу своей покровительницей. На Сечи главные церкви всегда освящали в ее честь.

Козацкая икона Покрова из Старой Соли на Старосамборщине (фото: Википедия)

Как возник праздник

Существует две основные версии происхождения праздника:

по славянской традиции, в ІХ веке войско русов под предводительством Аскольда окружило Константинополь. Местные жители молились Богородице, которая явилась и покрыла их омофором, защитив от врагов. Пораженный этим чудом, Аскольд принял христианство;

по другой версии, в 910 году во время войны с сарацинами жители Константинополя молились во Влахернской церкви. Там святой Андрей Блаженный увидел Богородицу, которая укрыла верующих своим покровом.

Традиции Покрова

В этот день верующие посещают храмы, ставят свечи перед иконой Богородицы и молятся о защите на год. Также просят Божьей защиты для наших военных. Церковь запрещает выполнять тяжелую работу в этот день, ведь Покрова относится к большим праздникам.

Древние традиции: