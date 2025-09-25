ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Покрова Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю

Четверг 25 сентября 2025 13:44
UA EN RU
Покрова Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю Когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы по новому стилю (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украина с сентября 2023 года отмечает церковные праздники по новому календарю. Однако значительная часть верующих еще не запомнила всех дат по новому стилю.

РБК-Украина рассказывает, когда будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы 2025 и какие традиции праздника.

Когда празднуют Покров

По новому календарю Покров Пресвятой Богородицы отмечают 1 октября. Ранее, по старому стилю, праздник приходился на 14 октября.

В Украине Покров начали отмечать с XII века. Хотя Покрова не относится к главным двунадесятым праздникам, для украинцев она имеет большое значение и считается "годовым" праздником.

Добавим, что именно на Покрову 1 октября отмечают День защитника и Защитницы Украины. Эта традиция достигает козацких времен, поскольку они считали Богородицу своей покровительницей. На Сечи главные церкви всегда освящали в ее честь.

undefinedКозацкая икона Покрова из Старой Соли на Старосамборщине (фото: Википедия)

Как возник праздник

Существует две основные версии происхождения праздника:

  • по славянской традиции, в ІХ веке войско русов под предводительством Аскольда окружило Константинополь. Местные жители молились Богородице, которая явилась и покрыла их омофором, защитив от врагов. Пораженный этим чудом, Аскольд принял христианство;
  • по другой версии, в 910 году во время войны с сарацинами жители Константинополя молились во Влахернской церкви. Там святой Андрей Блаженный увидел Богородицу, которая укрыла верующих своим покровом.

Традиции Покрова

В этот день верующие посещают храмы, ставят свечи перед иконой Богородицы и молятся о защите на год. Также просят Божьей защиты для наших военных. Церковь запрещает выполнять тяжелую работу в этот день, ведь Покрова относится к большим праздникам.

Древние традиции:

  • в древности этот день считался удачным для свадеб. Считалось, что браки, заключенные на Покров, будут крепкими;
  • девушки молились Богородице о счастливом замужестве;
  • к празднику хозяева должны были завершить полевые работы и готовиться к зиме;
  • хозяйки разжигали в печи огонь с заговорами, чтобы в доме сохранялось тепло;
  • состоятельные люди устраивали обеды для бедных и стариков.

Ранее мы писали о том, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и каких традиций следует придерживаться.

Читайте также о том, какие современные украинские праздники когда-то были языческими обрядами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покрова Церковный календарь Праздники
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"