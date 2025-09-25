Покрова Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю
Украина с сентября 2023 года отмечает церковные праздники по новому календарю. Однако значительная часть верующих еще не запомнила всех дат по новому стилю.
РБК-Украина рассказывает, когда будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы 2025 и какие традиции праздника.
Когда празднуют Покров
По новому календарю Покров Пресвятой Богородицы отмечают 1 октября. Ранее, по старому стилю, праздник приходился на 14 октября.
В Украине Покров начали отмечать с XII века. Хотя Покрова не относится к главным двунадесятым праздникам, для украинцев она имеет большое значение и считается "годовым" праздником.
Добавим, что именно на Покрову 1 октября отмечают День защитника и Защитницы Украины. Эта традиция достигает козацких времен, поскольку они считали Богородицу своей покровительницей. На Сечи главные церкви всегда освящали в ее честь.
Козацкая икона Покрова из Старой Соли на Старосамборщине (фото: Википедия)
Как возник праздник
Существует две основные версии происхождения праздника:
- по славянской традиции, в ІХ веке войско русов под предводительством Аскольда окружило Константинополь. Местные жители молились Богородице, которая явилась и покрыла их омофором, защитив от врагов. Пораженный этим чудом, Аскольд принял христианство;
- по другой версии, в 910 году во время войны с сарацинами жители Константинополя молились во Влахернской церкви. Там святой Андрей Блаженный увидел Богородицу, которая укрыла верующих своим покровом.
Традиции Покрова
В этот день верующие посещают храмы, ставят свечи перед иконой Богородицы и молятся о защите на год. Также просят Божьей защиты для наших военных. Церковь запрещает выполнять тяжелую работу в этот день, ведь Покрова относится к большим праздникам.
Древние традиции:
- в древности этот день считался удачным для свадеб. Считалось, что браки, заключенные на Покров, будут крепкими;
- девушки молились Богородице о счастливом замужестве;
- к празднику хозяева должны были завершить полевые работы и готовиться к зиме;
- хозяйки разжигали в печи огонь с заговорами, чтобы в доме сохранялось тепло;
- состоятельные люди устраивали обеды для бедных и стариков.
Ранее мы писали о том, когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и каких традиций следует придерживаться.
Читайте также о том, какие современные украинские праздники когда-то были языческими обрядами.