США могут продать Турции истребители F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО, - The Guardian

Президент США Джо Байден активно работает над достижением соглашения с Турцией по поводу поддержки вступления Швеции в Североатлантический Альянс, взамен на то, чтобы разблокировать продажу американских истребителей F-16 Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В течение выходных стало очевидным, что членство Швеции в НАТО имеет прямую связь с требованиями Турции к Конгрессу США относительно разрешения продажи истребителей F-16, а также условий, при которых эта продажа может быть разрешена.

Конгресс США выступает против продажи истребителей из-за враждебности Турции к Греции и покупки ею российской системы ПВО - шаг, который, по мнению некоторых, несовместим с членством Турции в НАТО.

Байден заявил, что теперь он поддерживает продажу F-16 Турции, но санкционировать продажу не в его компетенции, поскольку Конгресс имеет право вето.

Греция требует гарантий того, что истребители F-16 не будут использованы против Афин в рамках продолжающегося спора за морские воды в Эгейском море, где ежедневно совершаются пролеты над островами, ставящими под сомнение греческий суверенитет.

Условие Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по-видимому, увидел новое препятствие для Швеции, которое необходимо преодолеть, чтобы присоединиться к военному альянсу.

"Турция ждет у дверей ЕС уже более 50 лет, и почти все страны-члены НАТО сейчас являются членами ЕС", - заявил он.

Эрдоган не стал уточнять, действительно ли затянувшаяся попытка Анкары вступить в ЕС является новым условием для вступления Швеции в НАТО, или же это просто вопрос, который Турция хочет вновь запустить.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Альянс в прошлом году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, в котором были очерчены аспекты поддержки трех стран друг другу в вопросах угроз безопасности.

Недавно Эрдоган заявил, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как Евросоюз откроет путь для присоединения Анкары к блоку.

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