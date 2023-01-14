Оккупанты из РСЗО ударили по Николаевской области: названы последствия

Российские захватчики утром, 14 января, обстреляли Николаевскую область. Вследствие ударов на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар, также поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"С 06:09 враг наносил удары с РСЗО по г. Очаков и Очаковской общине. В результате повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попадания реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар", - рассказал он.

Также враг ударил по Куцурубской общине, там вследствие атаки поврежден жилой дом.

По предварительным данным, в результате обстрелов пострадавших нет.