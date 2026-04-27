Покинула жизнь за границей ради фронта: история медика 3-й ОШБр с позывным "Куджо"

Она могла остаться за границей и строить карьеру в IT, но вернулась в Украину, чтобы идти на войну. Сегодня Лиса с позывным "Куджо" - боевой медик штурмовой пехоты, которая работает там, где цена ошибки - человеческая жизнь.
Ее историю РБК-Украина рассказали в благотворительном фонде Repower.
Интерес к военному делу появился у Лисы еще в школьные годы. Она настояла, чтобы вместе с ребятами проходить допризывную подготовку, ездила на полигоны и серьезно задумывалась о военной карьере.
После школы даже рассматривала вступление в иностранные военные формирования, в частности во Французский иностранный легион, однако в итоге от этой идеи отказалась - как из-за сложности процесса, так и из-за позиции семьи.
В то же время она не отказалась от своей мечты. Лиса искала себя в смежных сферах - думала о работе телохранителем, активно занималась спортом, проходила тренировки, посещала полигоны. Она привыкла к дисциплине, нагрузкам и четким командам - и признает, что именно это ей всегда было близко.
Лиса "Куджо" с боевой аптечкой (фото: Лиса "Куджо")
После начала полномасштабного вторжения Лиса некоторое время оставалась в гражданской жизни, работала в IT и даже выезжала за границу. Однако этот опыт длился недолго.
"Я уехала в начале 2024, но уже через 2-3 дня поняла, что это не мое", - вспоминает она.
Именно тогда пришло четкое осознание: ее место - в Украине и на фронте. Она вернулась и начала искать, где может быть максимально полезной. Сначала думала о работе с документами, но быстро поняла, что хочет быть ближе к боевым подразделениям.
Поиск ответа на вопрос "где я нужна" Лиса начала самостоятельно - писала военным, консультировалась, изучала варианты. Больше всего помогли советы женщин в армии. Именно они подсказали обратить внимание на тактическую медицину.
Она поехала на курс TCCC и уже там поняла, что нашла свое место. Сочетание практических навыков, ответственности и возможности спасать жизни стало решающим. После этого - новые учения, подготовка и, наконец, отбор в Третью отдельную штурмовую бригаду, где она осталась служить боевым медиком.
Лиса с позывным "Куджо" во время учений (фото: Лиса "Куджо")
Один из первых боевых выходов стал для нее моментом, который навсегда изменил восприятие войны. Во время обстрела группа оказалась фактически без укрытия - в узком углублении в земле, без нормального освещения и с минимумом медицинских средств.
Именно там она впервые столкнулась с критическими ранениями и массивной кровопотерей.
"Тогда я впервые поняла, что такое, когда человек затихает и теряет кровь", - говорит Лиса.
В тех условиях ей пришлось быстро собраться, оказать помощь и организовать эвакуацию. После этого - самостоятельно возвращаться под обстрелами. Она вспоминает это как момент, когда максимально "включилась" и начала работать на пределе возможностей.
Со временем Лиса стала старшим бойцом и начала водить группы на задания. В таких ситуациях ее роль выходит далеко за пределы медицины - это и контроль людей, и принятие решений, и ответственность за каждого.
Во время одного из выходов ей пришлось возвращаться под обстрелами за бойцом, который отстал от группы. В тот момент она получила контузию, но все равно выполнила задание.
"От твоей работы зависит жизнь и здоровье других людей", - объясняет она.
Несмотря на выдержку и внутреннюю собранность, Лиса откровенно говорит: без психологического восстановления долго держаться невозможно. Она согласилась на участие в программе Repower сначала без особых ожиданий, но впоследствии изменила свое мнение.
Несколько дней в безопасной среде, работа с психологом и общение с другими военными дали ресурс, который пригодился уже очень скоро. По возвращении она отправилась на сложный боевой выход, который затянулся почти на три месяца - с обстрелами, потерями и постоянной опасностью.
"Если бы не помощь, которую я получила на программе, я просто долго собирала бы свою менталку", - признается она.
Сегодня Лиса четко понимает: чтобы спасать других, нужно уметь восстанавливать себя. Она регулярно работает с терапевтом, позволяет себе паузы и не игнорирует сигналы истощения.
В ее жизни есть простые вещи, которые помогают держаться - прогулки на природе, легкие фильмы и даже коты, которых она забрала с позиций.
Она убеждена: ментальное здоровье - это не второстепенная тема, а такая же важная часть выживания, как и физическая подготовка.
РБК-Украина ранее рассказывало историю жизни и подвига украинского военного Александра Явнюка с позывным "Мекс", который погиб в 23 года, спасая раненого побратима на фронте.
Также писали историю украинского военного Дениса с позывным "Изя", который, несмотря на право остаться с семьей, добровольно ушел на фронт. После тяжелых боев и пяти ранений он не оставил службу, а стал пилотом БПЛА, продолжая воевать и спасать побратимов.