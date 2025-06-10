Пока рано говорить о третьем раунде переговоров между Украиной и РФ, - МИД

Сейчас рано говорить о какой-либо подготовке к третьему раунду переговоров между Украиной и Россией. Отсутствие достаточного международного давления на Москву блокирует политический прогресс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.
"По состоянию на сейчас, рано говорить о какой-либо подготовке (к третьему раунду переговоров между Украиной и РФ - ред.). Продолжается к счастью этот процесс обмена. Очень сложный. Но он продолжается. Вчера был первый этап. Эти этапы, мы надеемся, продолжатся, продлятся несколько дней. То есть сейчас это стадийно будет все, мы надеемся, происходить", - сказал Тихий.
По его словам, обмен телами погибших военных - это все сложные гуманитарные вопросы, но они продвигаются.
Спикер МИД также отметил, что параллельно Украина призывает партнеров все же больше ничего не ждать, а усиливать давление на Россию.
"Если бы это давление было раньше, уже могли бы быть результаты этих стамбульских встреч. Вместо этого, поскольку давления нет по сути, есть пустые встречи. Ну есть гуманитарный трек, ну опять же, гуманитарный трек - это тот трек, который и так происходил и россияне тоже заинтересованы в нем, то есть это работает в обе стороны. А для того, чтобы было какое-то движение на политическом пути, дипломатическом урегулировании, то нужно давление, нет других вариантов. И тогда будет понятно, готовы ли россияне двигаться к миру", - подчеркнул Тихий.
Напомним, 2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров. Во время встречи стороны договорились провести очередной обмен пленными и телами погибших военных.
Ранее Россия отказалась от прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней без дополнительных условий. Такую идею предложили США.
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле, РФ передала Украине свой "меморандум", который фактически оказался ультиматумом.
В частности, страна-агрессор для прекращения огня требует, чтобы Украина начала вывод войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, России не понравились все мирные инициативы, которые ей предлагали, и она должна за это ответить.
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