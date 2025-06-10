Пока рано говорить о третьем раунде переговоров между Украиной и РФ, - МИД

"По состоянию на сейчас, рано говорить о какой-либо подготовке (к третьему раунду переговоров между Украиной и РФ - ред.). Продолжается к счастью этот процесс обмена. Очень сложный. Но он продолжается. Вчера был первый этап. Эти этапы, мы надеемся, продолжатся, продлятся несколько дней. То есть сейчас это стадийно будет все, мы надеемся, происходить", - сказал Тихий.

По его словам, обмен телами погибших военных - это все сложные гуманитарные вопросы, но они продвигаются.

Спикер МИД также отметил, что параллельно Украина призывает партнеров все же больше ничего не ждать, а усиливать давление на Россию.

"Если бы это давление было раньше, уже могли бы быть результаты этих стамбульских встреч. Вместо этого, поскольку давления нет по сути, есть пустые встречи. Ну есть гуманитарный трек, ну опять же, гуманитарный трек - это тот трек, который и так происходил и россияне тоже заинтересованы в нем, то есть это работает в обе стороны. А для того, чтобы было какое-то движение на политическом пути, дипломатическом урегулировании, то нужно давление, нет других вариантов. И тогда будет понятно, готовы ли россияне двигаться к миру", - подчеркнул Тихий.