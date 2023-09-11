Оружие из КНДР позволит Путину затянуть войну против Украины, - Bloomberg

Северокорейское вооружение могло бы позволить России продлить вторжение в Украину. Однако оно недостаточно современно, чтобы изменить ход войны Кремля, которая продолжается уже второй год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ожидается, Ким Чен Ын пересечет границу с Россией на этой неделе, совершив свою первую за четыре года поездку за пределы полуострова для переговоров с Владимиром Путиным. США заявили, что встреча будет посвящена поставкам боеприпасов Москве.

Северная Корея располагает одними из крупнейших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, которое Россия использует для неизбирательных атак на Украину.

"Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение", - сказал Теренс Рериг, профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США.

По его словам, значительной частью стратегии Путина является оценка того, что Россия может пережить Украину, и поддержка Запада, которая необходима для выживания Украины. Больше боеприпасов позволит Путину продолжать эту стратегию.

Обращение за военной помощью к Северной Корее ознаменовало бы разворот для двух государств. Советский Союз был крупнейшим спонсором Пхеньяна после его образования 75 лет назад и снабжал его оружием во время вторжения в Южную Корею в начале Корейской войны 1950-1953 годов.

Боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, давая ее промышленности шанс догнать спрос.

"Добавление Северной Кореи в список поставщиков оружия в войне поможет заполнить пробелы в боеприпасах и других системах вооружений, которые российские производители вооружений производят с трудом", - сказал Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник Центра Джеймса Мартина . Исследования нераспространения.

Он добавил, что решение обратиться к Северной Корее за военной помощью "может свидетельствовать о борьбе за поддержание производства внутри страны".

Список желаний

В списке пожеланий Путина вероятно будут 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также 122-мм ракеты. Находящаяся под жесткими санкциями Северная Корея не имеет доступа к технологиям, которые позволили бы ей массово производить какое-либо высокоточное оружие. У нее есть запасы противотанковых ракет и ракет класса "земля-воздух", но ее вооружение, возможно, не очень-то соответствует некоторым новейшим вооружениям, которые США и их партнеры по НАТО отправляют в Украину.

По словам эксперта по вооружению Йоста Олиманса , Северная Корея также является одной из немногих стран, обладающих достаточными запасами танков советской эпохи, подобных тем, которые Москва разместила на Украине, таких как Т-54 и Т-62, и она может поставлять запасные части.