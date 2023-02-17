Пока мы думаем, как усилить оборону, Кремль думает, как задушить Молдову, - Зеленский

Российская Федерация уже планирует начать переворот в Молдове и ворваться на ее территорию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене, 17 февраля, сообщает РБК-Украина.

"Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация – Россия уже убедила иранский режим. И результат этого - не только иранские дроны в нашем небе, но и что-то , чем Кремль за это заплатил", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украине удалось выстоять против России в начале полномасштабного вторжения. Однако он заметил, что не все страны на это способны. Президент призвал к общей решительности другие страны. Однако он получил отклик только после того, как диктатор Путин ворвался в Украину.

Напомним, 16 февраля в Молдове снова обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной. В этот раз их обнаружили после ночной массированной воздушной атаки россиян на мирные украинские города.

Отмечалось, что это уже четвертый случай, когда в Молдове падают остатки ракет от бомбардировок Украины.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду недавно выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра, после того как Наталья Гаврилица объявила об отставке .

Позже в Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Дорином Речаном. За назначение кабмина проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность".

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