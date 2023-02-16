В Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном
В Молдове утвердили новое правительство во главе с премьером Дорином Речаном. За назначение кабмина проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.
Что известно о Речане:
- с 2012 по 2015 год возглавлял МВД Молдовы;
- с 2010 по 2012 год занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций;
- перед работой в правительстве работал директором маркетингового отдела в TeleMedia Group и менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказанием помощи.
В феврале 2022 года Речан вернулся в государственную службу и стал советником Санду по обороне и национальной безопасности.
Должности вицепремьеров обнимут:
- министр экономики Думитру Алайбе;
- министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску;
- министр сельского хозяйства Владимир Боля;
- вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
Новые министры:
- Виктор Парликов - министр энергетики;
- Лилия Дабижа - министр инфраструктуры и регионального развития;
- Вероника Михайлов-Морару - министр юстиции;
- Вероника Сирецяну-Врагалев - министр финансов.
Фото: правительство Речана (newsmaker.md)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Молдовы Майя Санду недавно выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра после того, как Наталья Гаврилица объявила об отставке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.