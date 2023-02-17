Поки ми думаємо, як посилити оборону, Кремль думає, як задушити Молдову, - Зеленський
Російська Федерація вже планує як почати переворот у Молдові та вдертися на її територію.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час конференції у Мюнхені, 17 лютого, повідомляє РБК-Україна.
Він нагадав, що Україні вдалось вистояти проти Росії на початку повномасштабного вторгнення. Однак він зауважив, що не всі країни на це здатні. Президент закликав до спільної рішучості інші країни. Однак він отримав відгук тільки після того, як диктатор Путін вдерся в Україну.
"Поки ми ведемо переговори, як посилити свою оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову. Коли ми переконуємо, що Україні потрібна авіація - Росія вже переконала іранський режим. І результат цьому - не лише іранські дрони у нашому небі, а й щось, чим Кремль за це заплатив", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.
Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.
Окрім цього, президент Молдови Майя Санду нещодавно висунула кандидатуру Доріна Речана на пост прем'єр-міністра, після того, як Наталія Гаврилиця оголосила про відставку.
Пізніше у Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Доріном Речаном. За призначення кабміну проголосували 62 депутати правлячої партії "Дія і солідарність".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.