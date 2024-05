Показательная атака дронов по Туапсе: аналитики рассказали, в чем уникальность ударов

Как сообщалось ранее, украинские спецслужбы нанесли удары по ряду объектов в России. В частности, беспилотниками "Февраль" был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Как отмечают аналитики, на видео с места событий можно услышать, как атаку дронов по этому важному объекту с паспортным объемом переработки в 9 млн тонн нефти в год (занимает 12 место по мощности в РФ), пытаются отбить из ружья, чьи единичные выстрелы можно услышать.

"То есть этот объект, а вместе с ним и город вообще не прикрыт средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах РФ, в том числе в Новороссийске.

"На части видео из Новороссийска также не замечена работа систем ПВО и дроны спокойно поражают свои цели. Лишь на нескольких слышно и видно, как эти дроны безрезультатно пытаются сбить с пулеметов и другого стрелкового вооружения", - отмечают аналитики.

Hard to keep abreast в Новороссийске, но 34 explosions reported.

2 oil depots and 2 terminals attacked.



1)Novorossiysk oil terminal

2)Importpicheprom oil terminal



Depots at

1)Газпром в Кирилловке

2)Транснефть в Грузовой Балке



Оливные рефинеры в Taupse of course. pic.twitter.com/BtUnf6LTE5 — Muzzleflash (@RcMuzzleflash) May 17, 2024