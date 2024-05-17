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Показательная атака дронов по Туапсе: аналитики рассказали, в чем уникальность ударов

Фото: атака дронов по РФ в ночь на 17 мая (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня ГУР совместно с СБУ нанесли ряд ударов дронами по стратегическим объектам в РФ. Аналитики утверждают, что удар по НПЗ в Туапсе был показательным и указывает на отсутствие ПВО у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как сообщалось ранее, украинские спецслужбы нанесли удары по ряду объектов в России. В частности, беспилотниками "Февраль" был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Как отмечают аналитики, на видео с места событий можно услышать, как атаку дронов по этому важному объекту с паспортным объемом переработки в 9 млн тонн нефти в год (занимает 12 место по мощности в РФ), пытаются отбить из ружья, чьи единичные выстрелы можно услышать.

"То есть этот объект, а вместе с ним и город вообще не прикрыт средствами ПВО", - говорится в сообщении.

 

 

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах РФ, в том числе в Новороссийске.

"На части видео из Новороссийска также не замечена работа систем ПВО и дроны спокойно поражают свои цели. Лишь на нескольких слышно и видно, как эти дроны безрезультатно пытаются сбить с пулеметов и другого стрелкового вооружения", - отмечают аналитики.

 

Также речь идет и Севастополе с его портом, который является базой Черноморского флота РФ, который должен быть прикрыт мощными средствами противовоздушной обороны.

"Но все что есть - это стрелковое вооружение, прямо говорящее об общей пустоте в средствах ПВО в тыловых районах РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью более сотни дронов СБУ и ГУР атаковали цели кафиров в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.

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