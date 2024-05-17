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Показова атака дронів по Туапсе: аналітики розповіли, в чому унікальність ударів

Фото: атака дронів по РФ в ніч на 17 травня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні ГУР спільно з СБУ нанесли низку ударів дронами по стратегічним об'єктам у РФ. Аналітики стверджують, що удар по НПЗ у Туапсе був показовим та вказує на відсутність ППО в окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як повідомлялось раніше, українські спецслужби завдали ударів по низці об'єктів у Росії. Зокрема, безпілотниками "Лютий" було повторно уражено нафтопереробний завод у Туапсе.

Як зауважують аналітики, на відео з місця подій можливо почути, як атаку дронів по цьому важливому об'єкту з паспортним об'ємом переробки у 9 млн тонн нафти на рік (займає 12 місце за потужністю у РФ), намагаються відбити з рушниці, чиї поодинокі постріли можливо почути.

"Тобто цей об'єкт, а разом з ним і місто, взагалі не прикритий засобами ППО", - йдеться в повідомленні.

 

 

Аналогічна ситуація склалась і в інших регіонах РФ, зокрема в Новоросійську.

"На частині відео з Новоросійська також не помічено роботу систем ППО і дрони спокійно уражають свої цілі. Лише на декількох чути та видно, як ці дрони безрезультатно намагаються збити з кулеметів та іншого стрілецького озброєння", - зауважують аналітики.

 

Також мова йде і Севастополь та його порт, який є базою Чорноморського флоту РФ, що має бути прикритий доволі потужними засобами протиповітряної оборони.

"Але все що є - це стрілецьке озброєння, що прямо говорить про загальну пустоту у засобах ППО у тилових районах РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі понад сотнею дронів СБУ та ГУР атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.

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