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Показали работу ПВО в соцсетях. В Киеве разоблачили еще девять "блогеров"

Фото: в Киеве разоблачили блогеров, "засветивших" работу ПВО (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева, показавших в соцсетях работу противовоздушной обороны во время массированных атак РФ. Их передадут СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Полиция установила, что "блогеры" снимали на камеру работу ПВО во время атак врага, а затем выложили видео в социальных сетях. Таким образом они раскрыли специфику противовоздушной обороны.

Правоохранители установили личности девяти нарушителей. Ими оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

Злоумышленников доставили в отделения полиции, где те дали объяснения. Теперь нарушителей передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

Фото: в Киеве разоблачили блогеров, "засветивших" работу ПВО (kyiv.npu.gov.ua)

СБУ взялась за блогеров

Напомним, в ходе ночной атаки россиян 16 мая несколько блогеров в Киеве сняли и опубликовали в сети работу ПВО. СБУ разоблачила шесть человек, причастных к этому.

Также, по данным РБК-Украина, Служба безопасности вручит подозрение Инне Вороновой - киевской блогерше и певице, а также бывшей жене наркодилера Юрия Чернецкого. Она "засветила" в соцсети работу ПВО в столице.

Кроме того, СБУ призывает владельцев камер видеонаблюдения выключить онлайн-трансляции, поскольку они помогают оккупантам корректировать ракетные удары.

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