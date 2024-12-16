В Киеве работают 95 официальных елочных ярмарок: где легально купить новогоднее дерево
В Киеве открыто 95 официальных елочных ярмарок, где можно приобрести натуральные хвойные деревья и новогодние украшения. Торговля продлится до 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Отмечается, что на официальных точках продажи все деревья чипированы. Это гарантирует их законное происхождение и помогает бороться с незаконной вырубкой. Каждая елка имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Информацию о дереве можно проверить на сайте open.ukrforest.com.
В этом году елки доставляют из лесных хозяйств Волыни, Закарпатья и даже из Дании. Продавцы обязаны иметь экологический паспорт на елку, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную.
Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16
Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16 декабря
Голосеевский район (10 локаций):
- перекресток улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича
- ул. Самуила Кишки, 5
- ул. Степана Рудницкого, 6-А
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания"), локация №1
- ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе
- ул. Кольцевая дорога, 1 (въезд к ТЦ "Республика")
- пер. Руслана Лужевского
- ул. Васильковская, 8
- ул. Метрологическая, 19
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7
Дарницкий район (19 локаций):
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Братства Тарасовцев, 9
- ул. Елизаветы Чавдар, 1
- ул. Елизаветы Чавдар, 13
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 14
- ул. Елены Пчилки, 2
- перекресток ул. Тростянецкой и Архитектора Вербицкого
- ул. Срибнокильская, 13
- ул. Ялтинская, 5-А
- ул. Ялтинская, 5-Б
- перекресток ул. Ревуцкого и Вишняковской
- ул. Александры Мишуги, 2
- просп. Петра Григоренко, 41-43
- ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана, станция метро "Позняки")
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
- ул. Александры Мишуги, 4
- ул. Заречная, 1
- Днепровская набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана, станция метро "Осокорки")
Деснянский район (9 локаций):
- станция метро "Черниговская"
- станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3)
- ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса)
- просп. Красной Калины, 15
- просп. Красной Калины, 26
- просп. Красной Калины, 60/10
- просп. Красной Калины, 95-9
- просп. Красной Калины, 44
- ул. Рональда Рейгана, 4
Днепровский район (7 локаций):
- бульв. Игоря Шамо, 2/7
- ул. Ивана Мыколайчука, 9
- просп. Павла Тычины, 7
- перекресток ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
- просп. Соборности, 2/1
- перекресток ул. Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
- перекресток ул. Ивана Мыкитенко и Остафия Дашкевича
Оболонский район (13 локаций):
- ул. Владимира Ивасюка, 27-Б
- просп. Оболонский, 52-А
- ул. Героев полка "Азов", 12
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾
- ул. Петра Калнышевского, 2
- ул. Героев Днепра, 30
- ул. Героев Днепра, 32
- ул. Героев Днепра, 41
- ул. Иорданская, 17
- ул. Героев полка "Азов", 34
- ул. Александра Архипенко, 6-А
- пл. Оболонская, 6
- просп. Литовский, 2
Печерский район (4 локации):
- бульв. Николая Михновского, 25
- бульв. Николая Михновского, 30/1
- ул. Большая Васильковская, 107
- ул. Шота Руставели, 16 (на территории "Milk Bar")
Подольский район (14 локаций):
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)
- перекресток ул. Верхний Вал и Житнеторжской (локация №4)
- ул. Светлицкого, 30/20
- просп. Европейского Союза, 45-А
- просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
- просп. Европейского Союза, 66
- просп. Василия Порика, 13
- ул. Вышгородская, 21/6
- ул. Ивана Выговского, 18
- просп. Свободы, 28
- ул. Нижний Вал, 15 (разделительная полоса напротив автостанции)
Святошинский район (6 локаций):
- бульв. Николая Руденко, 13
- бульв. Николая Руденко, 15
- ул. Зодчих, 46
- ул. Зодчих, 62
- ул. Ирпинская, 76-80
- ул. Якуба Коласа, 23
Соломенский район (8 локаций):
- бульв. Чоколовский, 19-21 (площадь Космонавтов)
- бульв. Чоколовский, 24
- бульв. Чоколовский, 1
- бульв. Чоколовский, 20
- просп. Воздушных Сил, 18/2
- ул. Соломенская, 39
- ул. Соломенская, 33
- просп. Отрадный, 15/45
Шевченковский район (5 локаций):
- ул. Данила Щербаковского, 56
- ул. Юрия Ильенко, 1
- ул. Елены Телиги, 31/1
- перекресток ул. Елены Телиги и ул. Щусева
- ул. Дорогожицкая, 13/14
Наказание за незаконную вырубку елок
Напомним, украинцев предупреждают, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрен штраф в размере от 510 до 5 100 гривен. Жителей Украины призывают покупать живые елки исключительно у легальных продавцов. На срезе таких деревьев обязательно должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства. В случае незаконной вырубки или покупки предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.
За незаконную порубку или повреждение лесных культур согласно статье 65 Кодекса об админправонарушениях штрафы составляют от 510 до 1020 грн для граждан, а также от 2550 до 5100 грн для должностных лиц.
Уголовная ответственность, согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет или штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.
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