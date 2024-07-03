До 51 тысячи гривен. За какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы

Украинских водителей ждет целый спектр штрафов за нарушение правил дорожного движения. Начиная с грязного номерного знака или не застегнутого ремня безопасности, и заканчивая управлением в нетрезвом состоянии.

О самых больших штрафах для водителей в Украине – читайте в материале РБК-Украина.

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Штраф за вождение под хмельком

Согласно законодательству, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения карается строго. Это касается не только водителей, но и лиц, которые передают управление нетрезвым людям. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штраф 17 тысяч гривен.

При этом в случае повторного в течение года совершения правонарушения, на водителей налагается штраф в размере 34 тысяч гривен (или административный арест на 10 суток) с лишением права управления транспортным средством на 3 года и с платным изъятием транспортного средства (при наличии).

Законом также предусмотрено значительное ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, в случае повторного нарушения в течение одного года.

Самый большой штраф в 51 тысяч гривен грозит водителям, которые:

дважды в течение года подвергались административному взысканию за подобное правонарушение;

отказались от прохождения соответствующего осмотра на состояние опьянения.

Кроме штрафа, водители, которые повторно садятся за руль "под градусом", наказываются:

лишением права управления транспортными средствами на срок десять лет;

конфискацией транспортного средства, принадлежащего им на правах частной собственности.

Употребление веществ после ДТП

Употребление водителем транспортного средства каких-либо психоактивных веществ после дорожно-транспортного происшествия, в котором он участвовал, влечет за собой значительную финансовую санкцию. К таким веществам относятся:

Алкоголь

Наркотические вещества

Лекарственные препараты, влияющие на внимание и скорость реакции (за исключением тех, что входят в состав аптечки или назначены врачом)

Однако штраф применяется независимо от того, было ли проведено медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Санкции за данное нарушение составляет 34 тысяч гривен.

Управление без прав

Стоимость штрафа за управление автомобилем лицом, не имеющим права на его управление, или за передачу управления таким транспортным средством лицу, не имеющему права на его управление, составляет 3400 гривен.

Вождение без прав после их изъятия влечет за собой значительный штраф в размере 20400 гривен.

При этом штраф в размере 40800 гривен светит тем водителям, которые повторно сели за руль несмотря на временное ограничение или запрет на управление транспортом.