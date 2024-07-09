В Украине готовят новые штрафы для водителей: за что планируют наказывать

Скручивание пробега перед продажей авто - частая манипуляция, к которой прибегают некоторые владельцы автомобилей в Украине. Чтобы прекратить такую ​​практику, за это проектом закона №10216 предлагают ввести наказание.

РБК-Украина рассказывает, что предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №10216 направлен на предотвращение фальсификаций относительно пробега подержанного транспортного средства (ТС).

Поскольку в настоящее время практика фальсификации пробега подержанного ТС при продаже достаточно распространена, документ предлагает (с целью недопущения введения в заблуждение покупателей):

дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) нормами об административной ответственности за фальсификацию пробега подержанного ТС с целью продажи третьим лицам - если такой факт был обнаружен при регистрации (перерегистрации) ТС

определить органом, составляющим протоколы об административных правонарушениях, Национальную полицию Украины

Для этого КУоАП предлагается дополнить статьей 121-4 "Фальсификация пробега подержанного транспортного средства". Из нее следует, что:

фальсификация пробега подержанного ТС с целью продажи третьим лицам, выявленная при регистрации (перерегистрации) транспортного средства - влечет наложение штрафа от 500 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

повторное нарушение в течение года (для человека, который уже был оштрафован за это ранее) - влечет наложение штрафа от 1 000 до 2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

Следует отметить, что согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".

Исходя из этого, за первый случай фальсификации пробега машины украинцев смогут штрафовать на сумму от 8 500 до 17 000 гривен.

За повторное нарушение в течение года придется уплатить от 17 000 до 34 000 гривен.

Основное о проекте закона

Проект закона №10216 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях насчет административной ответственности за фальсификации пробега подержанного транспортного средства был зарегистрирован в Верховной Раде 6 ноября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Артем Дмитрук.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №10216 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.