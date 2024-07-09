В Украине готовят новые штрафы для водителей: за что планируют наказывать
Скручивание пробега перед продажей авто - частая манипуляция, к которой прибегают некоторые владельцы автомобилей в Украине. Чтобы прекратить такую практику, за это проектом закона №10216 предлагают ввести наказание.
РБК-Украина рассказывает, что предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.
Что предлагает законопроект
Согласно пояснительной записке, проект закона №10216 направлен на предотвращение фальсификаций относительно пробега подержанного транспортного средства (ТС).
Поскольку в настоящее время практика фальсификации пробега подержанного ТС при продаже достаточно распространена, документ предлагает (с целью недопущения введения в заблуждение покупателей):
- дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) нормами об административной ответственности за фальсификацию пробега подержанного ТС с целью продажи третьим лицам - если такой факт был обнаружен при регистрации (перерегистрации) ТС
- определить органом, составляющим протоколы об административных правонарушениях, Национальную полицию Украины
Для этого КУоАП предлагается дополнить статьей 121-4 "Фальсификация пробега подержанного транспортного средства". Из нее следует, что:
- фальсификация пробега подержанного ТС с целью продажи третьим лицам, выявленная при регистрации (перерегистрации) транспортного средства - влечет наложение штрафа от 500 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
- повторное нарушение в течение года (для человека, который уже был оштрафован за это ранее) - влечет наложение штрафа от 1 000 до 2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
Следует отметить, что согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".
Исходя из этого, за первый случай фальсификации пробега машины украинцев смогут штрафовать на сумму от 8 500 до 17 000 гривен.
За повторное нарушение в течение года придется уплатить от 17 000 до 34 000 гривен.
Основное о проекте закона
Проект закона №10216 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях насчет административной ответственности за фальсификации пробега подержанного транспортного средства был зарегистрирован в Верховной Раде 6 ноября 2023 года.
Инициатором законопроекта выступил народный депутат Артем Дмитрук.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.
Проект закона №10216 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.
Напомним, ранее мы рассказывали, за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10216, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.
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