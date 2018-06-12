Поки не замислююся про те, щоб очолити збірну Франції, - Зідан

Екс-наставник "Реала" підримає національну команду на ЧС-2018 як уболівальник

Колишній головний тренер мадридського "Реала", чемпіон світу і Європи у складі збірної Франції Зінедін Зідан заявив, що на даний момент не замислюється про те, щоб очолити національну команду. Про це повідомляє L'Equipe.

"Найголовніше зараз - підтримати збірну Франції на чемпіонаті світу. Я поки не замислююся про те, щоб очолити національну команду. На даний момент я взяв паузу, щоб трохи відпочити і прийти до тями. Буду вболівати за збірну Франції. Хочеться, щоб команда виграла другий титул чемпіонів світу", - сказав Зідан.

Збірну Франції очолює його колишній партнер по чемпіонській збірній 1998 року Дідьє Дешам.

Президент французької федерації футболу Ноель Ле Гре не виключає призначення Зідана в збірну в майбутньому, але не раніше 2020 року, коли завершиться термін контракту Дешама.

Зідан працював в "Реалі" протягом 2,5 років, з яким мадридська команда в рекордні три рази поспіль виграла Лігу чемпіонів.

Збірна Франції на груповому етапі ЧС-2018 зіграє з командами Австралії, Перу і Данії.