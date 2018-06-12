Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции, - Зидан

Экс-наставник "Реала" поддержит национальную команду на ЧМ-2018 в качестве болельщика

Бывший главный тренер мадридского "Реала", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что на данный момент не задумывается о том, чтобы возглавить национальную команду. Об этом сообщает L’Equipe.

"Самое главное сейчас - поддержать сборную Франции на чемпионате мира. Я пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить национальную команду. На данный момент я взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Буду болеть за сборную Франции. Хочется, чтобы команда выиграла второй титул чемпионов мира", - сказал Зидан.

Сборную Франции возглавляет его бывший партнер по чемпионской сборной 1998 года Дидье Дешам.

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре не исключает назначения Зидана в сборную в будущем, но не ранее 2020 года, когда завершится срок контракта Дешама.

Зидан работал в "Реале" на протяжении 2,5 лет, с которым мадридская команда в рекордные три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.

Сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.