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Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции, - Зидан

НовостиСпорт    12.06.2018 - 09:42
Фото: Зинедин Зидан (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: Зинедин Зидан (twitter.com/ChampionsLeague)

Экс-наставник "Реала" поддержит национальную команду на ЧМ-2018 в качестве болельщика

Бывший главный тренер мадридского "Реала", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что на данный момент не задумывается о том, чтобы возглавить национальную команду. Об этом сообщает L’Equipe.

"Самое главное сейчас - поддержать сборную Франции на чемпионате мира. Я пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить национальную команду. На данный момент я взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Буду болеть за сборную Франции. Хочется, чтобы команда выиграла второй титул чемпионов мира", - сказал Зидан. 

Сборную Франции возглавляет его бывший партнер по чемпионской сборной 1998 года Дидье Дешам.

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре не исключает назначения Зидана в сборную в будущем, но не ранее 2020 года, когда завершится срок контракта Дешама. 

Зидан работал в "Реале" на протяжении 2,5 лет, с которым мадридская команда в рекордные три раза подряд выиграла Лигу чемпионов.

Сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

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Теги публикации: Франция, ЧМ-2018, тренер, Зинедин Зидан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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